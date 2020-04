Koronawirus w Polsce. Marcin Dorociński nagłaśnia nowy problem: Obserwuję to, idąc na spacer z psem

„Ulice naszych miast zaczynają tonąć w jednorazowych maseczkach i rękawiczkach. To zdjęcie z Hiszpanii, ale w Polsce jest nie lepiej – obserwuję to, idąc na spacer z psem” – napisał Marcin Dorociński na Instagramie. Aktor do wpisu dołączył zestawienie zdjęć, na którym widać porozrzucane rękawiczki w różnych miejscach przestrzeni publicznej.

„Epidemia nie zwalnia nas z obowiązku dbania o planetę, z elementarnej kultury i troski o dobro wspólne. Nie zaśmiecajmy chodników, skwerów, parków tymi odpadami – tylko wyrzucajmy je do miejsc, ku temu przeznaczonych” – kontynuował aktor. Marcin Dorociński życzył internautom dużo zdrowia, a swój wpis oznaczył popularnym ostatnio hasztagiem #zostanwdomu.

Koronawirus w Polsce – najnowsze informacje

W środę 8 kwietnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzienny raport o koronawirusie. Z udostępnionych danych wynika, że 2425 osób jest hospitalizowanych, ponad 153 tys. objętych kwarantanną, a 33273 osoby są pod nadzorem epidemiologicznym. Optymistycznie może napawać fakt, że wyzdrowiały 222 osoby, u których przeprowadzone wcześniej testy na obecność koronawirusa, dały pozytywny wynik.

Z najnowszego komunikatu resortu zdrowia opublikowanego tuż po godz. 10.00 wynika, że łącznie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 5 tys. Z powodu COVID-19 zmarło już 136 osób.

Czytaj także:

Amerykański ośrodek badawczy przedstawił prognozę dla Polski. Szczyt epidemii za dwa tygodnie