„Ucieczka”. Nowy serial komediowy HBO debiutuje w przyszłym tygodniu

Pewnego dnia Ruby Richardson (Merritt Wever) dostaje sms-a i pod jego wpływem postanawia porzucić swoje nudne życie na przedmieściach, aby spotkać się ze swoim byłym chłopakiem ze studiów, Billy’m Johnsonem (Domhnall Gleeson). Siedemnaście lat wcześniej kobieta zawarła z nim pakt. Jeśli jedno z nich wyśle sms-a o treści „ucieczka”, a drugie odpowie tym samym, obydwoje porzucą wszystko i spotkają się na dworcu Grand Central w Nowym Jorku, aby razem wyruszyć w podróż przez Amerykę.

Twórczynią i producentką obrazu jest Vicky Jones (seriale „Obsesja Eve”, „Fleabag”). W serialu w głównych rolach występują zdobywczyni dwóch nagród Emmy Merritt Wever (serial „Siostra Jackie”), Domhnall Gleeson („Czas na miłość”, serial „Czarne lustro”). W pozostałych rolach pojawią się: wyróżniona nagrodami Emmy oraz Złotym Globem Phoebe Waller-Bridge (serial „Współczesna dziewczyna”) jako Laurel – kobieta, którą Ruby i Billy spotykają w trakcie swojej podróży; Rich Sommer (serial „Mad Men”) jako Laurence - mąż Ruby; Tamara Podemski (serial „Koroner”) jako detektyw Babe Cloud oraz Archie Panjabi (serial „Żona idealna”, zobaczymy ją też w serialu HBO „To wiem na pewno”) jako Fiona.

Obowiązki producentów wykonawczych pełnili: Vicky Jones, Phoebe Waller-Bridge, Jenny Robins, Kate Dennis, Emily Leo oraz Oliver Roskill z ramienia Wigwam Films. Serial „Ucieczka”wyprodukowany został przez eOne - studio, które wcześnie zrealizowało serial HBO „Ostre przedmioty”.

Premiera serialu HBO „Ucieczka”(„Run”) odbędzie się w HBO i HBO GO już 13 kwietnia. W serwisie HBO GO pierwszy odcinek dodany zostanie nad ranem. Na antenie HBO emisja zaplanowana została tego samego dnia o godzinie 21.40. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze. Serial liczy 7 odcinków.

