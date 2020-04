Specjalny quiz dla fanów „Domu z papieru”. Odgadnij tytuł serialu po planach Profesora!

Fani „Domu z papieru” w większości mają już za sobą czwarty sezon produkcji. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy powstaną kolejne odcinki przygód Profesora i jego ekipy. Dla tych, którzy mają pewien niedosyt, Netflix przygotował małą niespodziankę. W mediach społecznościowych opublikowano specjalne grafiki, które do złudzenia przypominają plany, jakie przedstawiał członkom ekipy Profesor. Tym razem na rysunkach ukryto tytuły najpopularniejszych produkcji Netfliksa. Czy uda ci się odgadnąć ich tytuły?

„Dom z papieru” – fabuła

Serial opowiada o grupie ośmiorga osób o różnych umiejętnościach, których rekrutuje tajemniczy człowiek ukrywający się pod pseudonimem Profesor. Celem jest dokonanie skoku stulecia – napadu na hiszpańską mennicę. Plan Profesora był genialny – chodziło nie o to, by ukraść gotowe pieniądze, ale by je nowiutkie i bez znanych policji oznaczeń, wydrukować.Hasłem reklamowym dwóch pierwszych części było „Pierwszy miliard trzeba sobie wydrukować”, motto trzeciej brzmiało „Tym razem nie chodzi o pieniądze, tym razem chodzi o rodzinę”. W trzeciej odsłonie serii bohaterowie powrócili po tym, jak jeden z nich znalazł się w niebezpieczeństwie. Ponownie dokonali napadu, jednak tym razem celem stał się Narodowy Bank Hiszpanii.

„Dom z papieru” – obsada

W serialu Netfliksa grają m.in.: Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte (Profesor), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Roberto Garcia Ruiz (Oslo), Itziar Ituño (Lizbona), Esther Acebo (Mónica Gaztambide), Enrique Arce (Arturo Román).

