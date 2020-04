Serialowi lekarze podziękowali tym prawdziwym. Nagrali dla nich filmik

Olivia Wilde, czyli popularna „Trzynastka” z serialu Dr House wpadła na pomysł, by podziękować przedstawicielom służby zdrowia. Na swoim instagramowym profilu opublikowała niespełna czterominutowe nagranie, w którym wystąpiła zarówno ona, jak i inni aktorzy wcielający się w role lekarzy. „W imieniu udawanych lekarzy na całym świecie chcemy podziękować prawdziwym superbohaterem opieki zdrowotnej, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu walki z kryzysem” – napisała Wilde apelując zarazem do internautów o to, by rozważyli złożenie darowizny na zakup niezbędnych środków dla pracowników szpitali.

W filmiku można zobaczyć jeszcze Edie Falco („Siostra Jackie”), Juliannę Margulies i Maurę Tierney („Ostry dyżur”), Patricka Dempseya, Sandę Oh i Kate Walsh („Chirurdzy”), Lisę Edelstein, Jennifer Morrison, Kal Penn i Petera Jacobsona („Dr House”) czy Sarah Chalke, Donalda Faisona oraz Zacha Braffa z serialu „Hoży doktorzy”. Na nagraniu gwiazdy dziękują nie tylko lekarzom, ale wszystkim pracownikom szpitali i wolontariuszom, nazywając ich „bohaterami”. – Dziękujemy za ratowanie nam życia – słyszymy w filmiku. – Doceniamy waszą pracę – dodają aktorzy.

