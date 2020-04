„Jeszcze w zielone gramy...". Artyści z Teatru Ateneum śpiewają Młynarskiego w odpowiedzi na koronawirusa

Słowa do utworu „Jeszcze w zielone gramy” napisał Wojciech Młynarski, a muzykę Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz. Nową wersję piosenki postanowili nagrać członkowie zespołu i przyjaciele Teatru Ateneum. Artyści zdecydowali się na ten krok, by w symboliczny sposób podziękować wszystkim zaangażowanym w walkę z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. W nowej odsłonie przeboju „Jeszcze w zielone gramy” możemy usłyszeć m.in. Artura Andrusa, Artura Barcisia, Piotra Machalicę, Mariana Opanię, a także Krzysztofa Tyńca oraz Wiktora Zborowskiego. Łącznie w opisywaną akcję zaangażowało się kilkudziesięciu artystów.

„Łza w oku się kręci”

Inicjatywa artystów przypadła do gustu internautom, czemu dają wyraz w komentarzach. „Coś pięknego na początek dnia. Teraz można z radością w sercu wypić kawę i mieć nadzieję, że ten koszmar szybko się skończy. Zdrowia dla wszystkich!”, „Coś nieprawdopodobnego, tyle nadziei jeszcze nikt nam nie dał w tym szalonym czasie! Jesteście Państwo wspaniali i dziękuję Wam za tę dawkę emocji - wszystkim razem i każdemu z osobna” – czytamy. „Potrzebowałam takiego zagrzania do boju, pięknie dziękuję za to, co robicie, zawsze, a zwłaszcza teraz”, „Jedna z moich ulubionych piosenek i to w takim wykonaniu ! Uczta! Bardzo dziękuję i choć łza w oku się kręci to jeszcze będzie dobrze. Mam nadzieję”, „Wspaniałe! wzruszające i pełne energii!” – dodają kolejni użytkownicy mediów społecznościowych.

