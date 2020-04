Pillow challenge podbija sieć. Jak wypadli polscy celebryci?

Pewna szwedzka influencerka, która prowadzi na Instagramie konto „Style by Nelli” zamieściła na swoim profilu zdjęcie, na którym zamiast sukienki ma na sobie błękitną poduszkę oraz szeroki, czarny pasek. Całość wygląda jak klasyczna sukienka mini. Pomysł na tyle spodobał się internautom, że zaczęli go powielać. Zdjęcie stało się niezwykle popularne i zainspirowało tysiące użytkowników Instagrama do zaprezentowania własnej wersji nietypowej sukienki.

Aby wziąć udział w wyzwaniu należy zakryć ciało poduszką, a całą stylizację ozdobić grubym paskiem, który utrzyma outfit w całości. Po wpisaniu na Instagramie hashtaga #quarantinepillowchallenge lub #pillowchallenge ukazują się tysiące poduchowych wyzwań ludzi z całego świata. Kobiety, mężczyźni, dzieci, młodsi i starsi, grubi i chudzi - nie ma różnicy. Wyzwanie polega na tym, by „założyć” poduszkę, która na ciele układa się tak, jakby udawała sukienkę. Do akcji przyłączyło się także wielu polskich celebrytów m.in. Doda, Joanna Koroniewska, Paulina Smaszcz-Kurzajewska oraz Maffashion.

Czytaj także:

Oryginalna stylizacja na spacer z psem? Ten mężczyzna codziennie zaskakuje sąsiadów