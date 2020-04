Woźniak-Starak o kwarantannie i Wielkanocy bez męża. „Dla mnie te święta będą bardzo trudne”

Z powodu pandemii koronawirusa w trakcie tegorocznych świąt wielkanocnych zabraknie spotkań przy stołach w gronie całej rodziny. Aby chronić zdrowie nasze i naszych bliskich, świętujemy wyłącznie w gronie domowników. Swoją refleksją na temat świąt podzieliła się za pośrednictwem Instagrama Agnieszka Woźniak-Starak.

– Dla mnie te święta będą bardzo trudne. Nie tylko dlatego, że jest kwarantanna, bo akurat do kwarantanny zdążyłam się przyzwyczaić. Ja moją przechodzę od ośmiu miesięcy. Będą trudne nie tylko dlatego, że jak wielu z was nie spotkam się dzisiaj z moimi rodzicami, ani jutro. Ale przede wszystkim dlatego, że nie ma Piotrka i nie mówię tego po to, żebyście mi współczuli, bo ja naprawdę daję radę. Na każdym kroku szukam powodów do uśmiechu i udaje się je znaleźć – powiedziała dziennikarka.

W dalszej części nagrania dodała, że ma świadomość, iż wielu ludziom jest bardzo ciężko, że nie mogą spotkać się z bliskimi. – Wiem, że martwicie się o to, co będzie jutro, ale jeżeli dzisiaj jesteście ze swoimi ukochanymi, ze swoimi mężami, żonami, partnerami, partnerkami, ze swoimi dziećmi, to nawet jeżeli nie możecie spotkać się z całą rodziną, to pamiętajcie, jesteście szczęściarzami. Nie wszyscy mają takie szczęście. I tych, którzy spędzają samotnie święta, nie tylko święta, ale cały ten czas izolacji, przytulam najmocniej jak potrafię – podkreśliła Woźniak-Starak.

