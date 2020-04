Wkurzeni, że znowu trzeba czekać na „Dom z papieru”? Memy powinny pomóc

Dramatyczny finał trzeciego sezonu „Domu z papieru” sprawił, że fani nie mogli się doczekać kolejnych odcinków serialu. Czy tak samo będzie po ostatnim odcinku czwartego sezonu, którego premiera miała miejsce na początku kwietnia? Zdania są mocno podzielone, ale niezależnie od odpowiedzi, zapraszamy do obejrzenia nowych memów inspirowanych serialem Netfliksa.

„Dom z papieru” – fabuła

Serial opowiada o grupie osób o różnych umiejętnościach, których rekrutuje tajemniczy człowiek ukrywający się pod pseudonimem Profesor. Celem jest dokonanie skoku stulecia – napadu na hiszpańską mennicę. Plan Profesora był genialny – chodziło nie o to, by ukraść gotowe pieniądze, ale by je nowiutkie i bez znanych policji oznaczeń, wydrukować.Hasłem reklamowym dwóch pierwszych części było „Pierwszy miliard trzeba sobie wydrukować”, motto trzeciej brzmiało „Tym razem nie chodzi o pieniądze, tym razem chodzi o rodzinę”. W trzeciej odsłonie serii bohaterowie powrócili po tym, jak jeden z nich znalazł się w niebezpieczeństwie. Ponownie dokonali napadu, jednak tym razem celem stał się Narodowy Bank Hiszpanii.

„Dom z papieru” – obsada

W serialu Netfliksa grają m.in.: Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte (Profesor), Paco Tous (Moskwa), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Roberto Garcia Ruiz (Oslo), Itziar Ituño (Lizbona), Esther Acebo (Mónica Gaztambide), Enrique Arce (Arturo Román), María Pedraza (Alison Parker).

