Nowa gwiazda Netfliksa ma polskie korzenie. Poznajcie Shirę Haas z „Unorthodox”

„Unorthodox” opowiada historię ortodoksyjnej Żydówki Esther Shapiro (Shira Haas), która nie godząc się na zaaranżowane małżeństwo, ucieka z nowojorskiego Brooklynu aż do Berlina. Dziewczyna pochodząca z konserwatywnej chasydzkiej rodziny bezpieczną przystań znajduje w grupie niemieckich muzyków. To jednak oczywiście dopiero początek jej przygód, ponieważ przeszłość bohaterki nie zostaje przekreślona przez odległość.

Miniserial oryginalny Netfliksa to prawdziwy popis gry aktorskiej Shiry Haas. Urodzona w maju 1995 roku obywatelka Izraela wpadła w oko producentom filmowym jeszcze w trakcie nauki w Thelma Yellin High School of the Arts. Karierę zaczęła od filmu „Królowa”, a rozgłos zdobywała w izraelskim serialu „Shitsel”, również dostępnym na Netfliksie. Młoda aktorka o polskich, czeskich i węgierskich korzeniach zdążyła zagrać już w 10 różnych tytułach.

