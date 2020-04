Magda Gessler obawia się szczepionki na koronawirusa. „Nie wiadomo, co w niej do cholery będzie”

Dotychczas na świecie potwierdzono ponad 2,6 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 188 tys. Naukowcy z całego świata łączą wysiłki, aby jak najszybciej opracować szczepionkę przeciwko wirusowi, który zbiera śmiertelne żniwo. – Boję się tej szczepionki, w której nie wiadomo, do cholery, co będzie. Przeraża mnie, że już mówią, że będzie ona obowiązkowa i że będą restrykcje. To jest taki znak zapytania, który chyba każdy sobie stawia – co oni planują i jaki plan mają na nas, jeśli w ogóle to, co się dzieje, jest jakimś planem na ludzkość. To pytanie niestety nie daje mi spać – powiedziała Magda Gessler w rozmowie z Plejadą.

„Ludzie poczuli się kontrolowani i przerażeni”

Restauratorka mówiła także o problemach związanych z zapewnieniem niezbędnych środków ochronnych pracownikom służby zdrowia. - Nie stać nas na rękawiczki dla pielęgniarek, nie mamy zabezpieczonej służby zdrowia minimalnym materiałem, który chroniłby ją przed koronawirusem. Jak możemy mówić o czymś tak drogim jak szczepionka, skoro nas nie stać na to, aby dać bezpieczeństwo tym, którzy mają nas chronić przed tą chorobą? – pytała Magda Gessler.

W dalszej części programu „Kwarantanna Live” restauratorka zwróciła uwagę, że temat szczepionki przeciwko koronawirusowi „daje wszystkim ludziom dużo do myślenia”. – Daje też dużo agresji. Ludzie poczuli się kontrolowani i przerażeni, co w tej szczepionce będzie – stwierdziła Magda Gessler.

Czytaj także:

Pracownicy służby zdrowia tańczą w szpitalach, w sieci zawrzało. „To brak szacunku”