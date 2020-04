Brad Pitt wcielił się w znanego lekarza. Zakpił z Donalda Trumpa

Podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych Donald Trump zasugerował, że leczenie zakażonych za pomocą światła i środków do dezynfekcji pomaga zwalczyć koronawirusa. Po tym jak blisko 100 Amerykanów trafiło szpitala z objawami poważnego zatrucia detergentami i ogromnej krytyki ze strony lekarzy, przywódca USA tłumaczył, że został źle zrozumiany, ponieważ po prostu zadał dziennikarzom sarkastyczne pytanie, aby sprawdzić ich reakcję. Słowa Donalda Trumpa prostował m.in. dr Anthony Fauci, specjalista ds. chorób zakaźnych, dyrektor Narodowego Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych, który w ostatnim czasie zyskał w USA ogromną popularność.

Pytany przez dziennikarzy, przez kogo chciałby zostać zagrany w kultowym programie „Saturday Night Live”, lekarz stwierdził, że mógłby to być Ben Stiller lub Brad Pitt. Jego życzenie zostało spełnione. W ostatnim odcinku satyrycznego programu w rolę lekarza wcielił się właśnie Brad Pitt. Nagranie stało się hitem sieci. Fragment programu obejrzało blisko 9 mln osób.

Brad Pitt zaniemówił

Aktor jako wirusolog mówił m.in. o zapewnieniach prezydenta USA, że szczepionka na koronawirusa pojawi się szybko. - Relatywnie szybko to interesująca fraza. Relatywnie szybko w świetle historii Ziemi? No tak, w takim kontekście to szczepionka będzie bardzo szybko. Ale jak mówisz twojemu przyjacielowi, że skończysz coś niedługo, a to niedługo trwa półtora roku, to twój przyjaciel ma prawo być wkurzony - stwierdził Pitt. Komentując plotki, że Donald Trump planuje go zwolnić i zapewnił, ze dalej będzie przekazywał fakty wszystkim, którzy będą go chcieli słuchać. Słysząc a o pomyśle Trumpa z użyciem środków dezynfekujących do leczenia COVID-19, Pitt jako dr Fauci po prostu zaniemówił.

Czytaj także:

Tak wygląda walka z koronawirusem. Wstrząsające zdjęcia wycieńczonych lekarzy