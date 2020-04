To będzie największy festiwal filmowy w historii. 20 imprez łączy się w jedną na YouTube

Festiwale filmowe w Cannes, Wenecji, Berlinie, Karlowych Warach, Nowym Jorku i innych kultowych dla kinematografii miejscach z oczywistych względów nie mogą w tym roku dojść do skutku. Jest jednak coś, co powinno podnieść na duchu wszystkich fanów kina. Ogłoszony właśnie "We Are One: A Global Film Festival" będzie wydarzeniem na niespotykaną dotąd skalę.

Z połączonych sił ponad 20 światowych festiwali filmowych utworzono jedną imprezę, która odbywać się będzie od 29 maja do 7 czerwca. Przez 10 dni za pośrednictwem portalu YouTube będziemy mieli dostęp do wszystkich filmów pokazywanych w ramach tego gigantycznego festiwalu. Co ważne, „wstęp” będzie całkowicie darmowy, a zamiast reklam mają pojawiać się jedynie zachęty do wpłacania darowizn na Światową Organizację Zdrowia i walkę z koronawirusem.

Inicjatorem pomysłu zorganizowania wspólnego festiwalu online jest Robert De Niro i jego nowojorski Tribeca Film Festival. Swój udział potwierdziły już m.in. festiwale w Cannes, Wenecji i Berlinie, a także BFI w Londynie, Sundance, festiwale w Karlowych Warach, Locarno, San Sebastian, Toronto, Tokio, Bombaju, Sydney, Sarajewie, Jerozolimie i innych ważnych dla filmu miejscach.

