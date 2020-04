Netflix przedstawia nowości na maj. Uwagę zwracają dwa polskie akcenty

Workin' Moms - sezon 4

W powietrzu wiszą wielkie zmiany, gdy mamy stają w obronie swoich dzieci, partnerów, biznesów, a przede wszystkim —samych siebie.



Dynastia - sezon 3

Współczesna wersja kultowej i popularnej telenoweli, w której dwie bogate amerykańskie rodziny toczą spór o fortunę, powraca z 3. sezonem.



Bajecznie bogaci Azjaci

Rachel podróżuje z chłopakiem do Singapuru, nie zdając sobie sprawy z jego pochodzenia.



Czarne bractwo. BlacKkKlansman

Dwóch detektywów przenika do struktur Ku Klux Klanu, aby uniemożliwić jej członkom przejęcie władzy w Colorado Springs.



Valeria

Przechodząca kryzys twórczy i małżeński pisarka znajduje wsparcie u trzech najbliższych przyjaciółek. Na podstawie serii powieści Elisabet Benavent.



Siły kosmiczne

Serial komediowy o ludziach, którzy dostali zadanie stworzenia szóstej formacji armii USA — Sił Kosmicznych. Twórcą serialu jest Greg Daniels. Na ekranie Steve Carell.



White Lines

Gdy jej brat zostaje znaleziony martwy, kobieta z Manchesteru porzuca spokojne życie i rusza na Ibizę, aby odkryć prawdę o jego losie.



Już nie żyjesz - sezon 2

Po makabrycznym odkryciu Jen i Judy muszą się nieźle natrudzić, by sekrety nie wyszły na jaw. Stosują też drastyczne środki, by chronić najbliższych i siebie nawzajem.



Hollywood

Miniserial o grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy tuż po II wojnie światowej próbują odnieść sukces w fabryce snów. Aby dopiąć swego, nie cofną się przed niczym.



Kierunek: Noc

Gdy słońce zaczyna zabijać wszystko, co napotka na swojej drodze, pasażerowie nocnego lotu z Brukseli rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie. Zainspirowane przez prozę Jacka Dukaja.



The Eddy

Ten osadzony w sercu wielokulturowego współczesnego Paryża serial opowiada historię właściciela trapionego problemami klubu jazzowego i grającego w nim zespołu. W jednej z głównych ról Joanna Kulig.



Snowpiercer

W tym futurystycznym thrillerze Ziemia jest zamarzniętym pustkowiem, przez które pędzi gigantyczny pociąg zamieszkany przez resztki ocalałej ludzkości.

Poniżej pełna lista nowych filmów i seriali udostępnianych przez Netfliksa w maju.

Produkcje oryginalne:

O krok od szczęścia 1/5/2020 Kierunek: Noc 1/5/2020 Hollywood 1/5/2020 Więcej niż myślisz 1/5/2020 Złość 1/5/2020 Cały dzień i noc 1/5/2020 Mrs. Serial Killer 1/5/2020 Tut Tut Autka w Pagórkowie: Taniec Tosi 1/5/2020 Jerry Steinfeld: 23 Hours To Kill 5/5/2020 Pracujące mamy: Sezon 4 6/5/2020 Scissor Seven: Sezon 2 7/5/2020 Już nie żyjesz: Sezon 2 8/5/2020 The Eddy 8/5/2020 Valeria 8/5/2020 Restauracje na krawędzi: Sezon 2 8/5/2020 Renowatorzy z Doliny Rdzy: Sezon 2 8/5/2020 18 prezentów 8/5/2020 Chico: Małpka złota rączka 8/5/2020 The Hollow: Sezon 2 8/5/2020 Życzymy udanej jazdy: Psychodeliczne przygody 11/5/2020 Osadzeni przez media 11/5/2020 Tru: Bajkowe opowieści 12/5/2020 Niewłaściwa Missy 13/5/2020 Partacze 15/5/2020 White Lines 15/5/2020 Magik wśród ludzi: Sezon 3 15/5/2020 Zakładnik 15/5/2020 Kocham cię, głuptasie 15/5/2020 She-Ra i księżniczki mocy: Sezon 5 15/5/2020 Królowa i konkwistador 16/5/2020 Mistrzowie ogrodnictwa 18/5/2020 Słodkie magnolie 19/5/2020 Patton Oswalt: I Love Everything 19/5/2020 Ben Platt Live From Radio City Music Hall 20/5/2020 Historia w pytaniach i odpowiedziach 22/5/2020 Selling sunset: Sezon 2 22/5/2020 Chłopaki z baraków: Serial animowany: Sezon 2 22/5/2020 Control Z 22/5/2020 Gołąbeczki 22/5/2020 Dynastia: Sezon 3 23/5/2020 Hannah Gatsby: Douglas 26/5/2020 Już mnie tu nie ma 27/5/2020 Dorohedoro 28/5/2020 Domysł 28/5/2020 Siły Kosmiczne 29/5/2020 Somebody Feed Phil: Sezon 3 29/5/2020

Kenny Sebastian: The Most Interesting Person In The Room nie podano daty Snowpiercer nie podano daty Blood & Water nie podano daty

Produkcje na licencji:

Sprawa honoru 1/5/2020 Smutna historia Darrella Hammonda 1/5/2020 Czy to ty, czy to ja 1/5/2020 Zgwałcona Miss Świata 1/5/2020 Śmiertelna pułapka 1/5/2020 Cop Out: Fujary na tropie 1/5/2020 The Lodgers. Przeklęci 1/5/2020 Bez szans 1/5/2020 Diuna 1/5/2020 Forrest Gump 1/5/2020 Artur ratuje Gwiazdkę 1/5/2020 Jerusalem 1/5/2020 R.K.Nagar 1/5/2020 Another Miss Oh: Sezon 1 1/5/2020 Rejs w nieznane 1/5/2020 Kandydat 1/5/2020 Material 1/5/2020 Kot-o-ciaki 1/5/2020 Złap mnie, jeśli potrafisz 1/5/2020 Człowiek niedźwiedź 1/5/2020 Bajecznie bogaci Azjaci 1/5/2020 Błękitny Grom 1/5/2020 Uwolnienie 1/5/2020 Colony 3/5/2020 Nie ma jak u siostry 7/5/2020 A.X.L. 7/5/2020 Gęsia skórka 8/5/2020 Czarne bractwo. BlacKkKlansman 15/5/2020 Portret 15/5/2020 W 80 dni dookoła świata 21/5/2020 Kontrabanda 21/5/2020 Bejsbolo – kosz 22/5/2020 Blues Brothers 22/5/2020 Zawrót głowy 22/5/2020 Wodny Świat 22/5/2020 Psychoza 22/5/2020 Władcy umysłów 22/5/2020 Battleship: Bitwa o Ziemię 22/5/2020 Miami Vice 22/5/2020 Ludzkie dzieci 22/5/2020 Ciekawski George 22/5/2020 Spokojnie, tatusiu 22/5/2020 King Kong 22/5/2020 Ted 22/5/2020 The 100 22/5/2020 Zatrzyj ślady 25/5/2020 Searching 26/5/2020 Ash kontra martwe zło 26/5/2020 Madagaskar 27/5/2020 Żona 31/5/2020 Hak daty nie podano

Supergirl daty nie podano Czarna lista daty nie podano The Underclass daty nie podano

