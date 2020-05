Majówka z Netfliksem? Zobaczmy, co w programie

Forrest Gump

Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie. Filmowy klasyk z Tomem Hanksem.



Złap mnie, jeśli potrafisz

Oparta na faktach historia młodego fałszerza, który w latach 60., podając się za pilotów, lekarzy i profesorów, wyłudził z banków ponad 2,5 mln dolarów. W roli głównej Leonardo DiCaprio.



Cop Out. Fujary na tropie

Doświadczony detektyw Jimmy Monroe (Bruce Willis) potrzebuje pieniędzy na ślub córki. Jego plan zaczyna się jednak całkowicie sypać.



The Lodgers. Przeklęci

Po tragicznej śmierci rodziców Rachel i jej brat bliźniak - Edward samotnie zamieszkują mroczną posiadłość Loftus Hall. Według lokalnej legendy jest to dom przeklęty, nawiedzony przez jego dawnych mieszkańców. Rodzeństwo musi przestrzegać określonych reguł, żeby uniknąć okrutnej kary i przeżyć.



Zgwałcona miss świata

Na dwa miesiące przed zdobyciem korony Miss World wn 1998 roku, pochodząca z Izraela Linor Abargil została porwana i zgwałcona w Mediolanie we Włoszech. 10 lat później zebrała w sobie siłę, by opowiedzieć o tym zdarzeniu.



Bajecznie bogaci Azjaci

Rachel podróżuje z chłopakiem do Singapuru, nie zdając sobie sprawy z jego pochodzenia. okazuje się, że to dziedzic ogromnej fortuny.



Mrs. Serial Killer

Historia lekarza wrobionego w serię morderstw, którego żona postanawia popełnić kolejne identyczne morderstwo, by zdjąć podejrzenia z męża.



Cały dzień i noc

Mocny i bezkompromisowy dramat, którego reżyserem jest współscenarzysta „Czarnej pantery”, Joe Robert Cole. Występują Ashton Sanders („Moonlight”), Jeffrey Wright („Westworld”), Isaiah John („Snowfall”) i Yahya Abdul-Mateen II („Watchmen”).



Kierunek: Noc

Gdy z niewyjaśnionych przyczyn promienie słoneczne zaczynają zabijać wszystko, co pojawi się na ich drodze, pasażerowie i członkowie załogi nocnego lotu z Brukseli obierają kierunek na zachód, aby pozostać w bezpiecznych objęciach nocy.



Hollywood

Miniserial o grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy tuż po II wojnie światowej próbują odnieść sukces w fabryce snów. Aby dopiąć swego, nie cofną się przed niczym.

