Majówka z HBO GO? Zobaczmy, co w ofercie

After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News

Film dokumentalny, którego twórcy analizują coraz bardziej powszechne zjawisko „fake newsów” oraz wpływ dezinformacji, teorii spiskowych i fałszywych wiadomości na przeciętnego obywatela w Stanach Zjednoczonych.



Shazam!

Zwyczajny nastolatek wypowiada magiczne słowo i staje się dorosłym superbohaterem. Adaptacja popularnego komiksu z uniwersum DC Comics.



To wiem na pewno

Mark Ruffalo w podwójnej roli w rodzinnej sadze przedstawiającej dwie równoległe historie życia braci bliźniaków. Premiera pierwszego odcinka 28 kwietnia, kolejne we wtorki.



15:17 do Paryża

Trzech podróżujących po Europie przyjaciół odkrywa, że ich pociąg stał się celem ataku terrorystycznego. Dzieło Clinta Eastwooda, oparte na prawdziwej historii sprzed zaledwie kilku lat. Premiera miała miejsce tuż przed majówką, 30 kwietnia.



Spisek przeciwko Ameryce

Nowy miniserial HBO na podstawie powieści Philipa Rotha przedstawiający alternatywną wersję historii Ameryki. Finałowy odcinek miał premierę 21 kwietnia, majówka wydaje się więc idealną porą na obejrzenie całości.



Strażnicy Galaktyki vol. 2

Drugi z filmów o grupie najbardziej niesubordynowanych outsiderów w galaktyce, którzy, podróżując po odległych zakątkach wszechświata, muszą stawić czoła wielu wyzwaniom.



Strażnicy Galaktyki

Zuchwały awanturnik Peter Quill kradnie tajemniczy artefakt stanowiący obiekt pożądania złego i potężnego Ronana, którego ambicje zagrażają całemu wszechświatowi. Chcąc uniknąć gniewu Ronana Quill zmuszony jest zawrzeć niewygodny sojusz z czterema nie mającymi nic do stracenia outsiderami: Rocketem -- uzbrojonym szopem, Grootem - drzewokształtnym humanoidem, śmiertelnie niebezpieczną i tajemniczą Gamorą i żądnym zemsty Draxem Niszczycielem



Doctor Strange

Benedict Cumberbatch w roli posiadającego ogromną moc neurochirurga, który walczy z siłami ciemności, aby ocalić świat.



Czarna Pantera

Afrykański książę przywdziewa kostium Czarnej Pantery, aby uratować świat przed groźnym niebezpieczeństwem. W roli głównej Chadwick Boseman.



Tajemnica anioła - 3 maja

Od lat pogrążona w żałobie kobieta zaczyna myśleć, że jej córka nadal może żyć. Yvonne Strahovski w jednej z głównych ról.



Mrs. America - 1 maja

Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, która walczyła z feminizmem drugiej fali. Premiera pierwszego odcinka 1 maja, kolejne w piątki, w HBO.

Posiadacze HBO GO w weekend majowy nie powinni się nudzić, choć głównie dzięki późnym premierom kwietniowym, których raczej nie zdążą obejrzeć przed piątkiem 1 maja. Warto przypomnieć, że w ofercie HBO każdego tygodnia pojawiają się teraz nowe filmy z Marvel Cinematic Universe. To doskonała okazja do nadrobienia braków w tym zakresie. Podczas majówki w serwisie dostępne będą całe serie z Iron Manem, Kapitanem Ameryką i Thorem, a 1 maja pojawią się cztery kolejne produkcje z innymi członkami Avengers.

