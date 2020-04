Gwiazda „Szkoły dla elity” pracowała w barze. Jako serialowa Nadia podbiła serca fanów swoją urodą

Mina El Hammani urodziła się w Madrycie, ale jej rodzice pochodzą z Maroka. To właśnie im zawdzięcza egzotyczną urodę, dzięki której dostała rolę Nadii w „Szkole dla elity”. Jej postać wzbudziła sympatię widzów i przybliżyła im problemy, z jakimi muszą zmagać się muzułmańscy uczniowie. Gra w produkcji Netfliksa nie była jednak debiutem 26-latki. Aktorka występowała wcześniej m.in. w „El Principe – dzielnica zła” czy „The State”.

„Musiałam pracować w barze”

Chociaż dzisiaj El Hammani jest rozpoznawalna zarówno w Hiszpanii, jak i innych państwach Europy, to w rozmowie z „El Pais” przyznała, że kilka lat temu miała problemy ze znalezieniem pracy na planie. Zdradziła, że w 2016 roku nie otrzymała żadnej oferty. – Musiałam pracować w barze, płaciłam rachunki i to była najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przydarzyć. To było najlepsze doświadczenie dla zrozumienia tej branży – podkreśliła dodając, że jeśli w przyszłości nie dostanie propozycji gry w filmie czy serialu, to jest gotowa znaleźć pracę w innej branży.

Gwiazda „Szkoły dla elity” zdradziła, że gdy miała 11 lub 12 lat, to większość jej znajomych była aktorami. Obecnie na planie pracuje tylko ona oraz jej kolega. – W końcu musimy pamiętać, że mamy zaszczyt być w grupie 8 proc. aktorów, którzy mogą się w tym zawodzie utrzymać – zaznaczyła. Zdradziła również, że jest bardzo nieśmiała, przez co nagłe zainteresowanie fanów jest dla niej trochę problematyczne. – Musiałam przestać robić różne rzeczy, na przykład jeździć metrem – dodała.

