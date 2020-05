Cezary Pazura wystąpił w makijażu. „Rzekomo jestem zbyt czerwony”

„Rzekomo jestem zbyt czerwony! I to przebija przez makijaż. Ale miłość Ci wszystko wypaczy” – napisał Cezary Pazura na Instagramie, dołączając krótkie nagranie, które doczekało się już ponad 75 tys. polubień. Para, która znana jest z dużego poczucia humoru, była najwyraźniej bardzo rozbawiona. Jak się okazało w piątek, małżeństwo świętuje tego dnia rocznicę ślubu. „Z Moim Słońcem Edytką obchodzimy dziś jedenastą Jedynie Słuszną Rocznicę – naszego Małżeństwa! Dziękuję Ci moja śliczna, dobra, mądra Żono za każdą wspólną chwilę. Trwam dzięki Tobie w Szczęściu i niech tak będzie zawsze! Twój na wieki. Mąż” – napisał aktor.

Kontrowersyjny wpis

Przypomnijmy, o Cezarym Pazurze stało się znowu głośno pod koniec lutego, kiedy wrzucił on do sieci kontrowersyjny filmik. Na wideo opublikowanym przez aktora widzieliśmy, jak siedział on w samolocie. „Zwykła maseczka, taka na oczy, LOT-owska. Podczas długich lotów, działa w ten sposób (aktor zakłada maseczkę na oczy – red.), teraz w okresie koronawirusa, można ją założyć odwrotnie. Jesteś zabezpieczony, przynajmniej w jakimś sensie. Ale nie od głupoty” – mówi na nagraniu Pazura, zakładając opaskę na oczy pionowo, zamiast poziomo. „To może być odkrycie. Wujek Czarek radzi” – podpisał nagranie aktor.

Pod postem pojawiło się dużo komentarzy internautów – jedni chwalili aktora za dystans, inni krytykowali jego zachowanie. „Mega szanuję za dystans do siebie, klasa człowiek” – pisze jeden z Instagramowiczów. „Gość nie do podrobienia” – pisze kolejny. „Lubie Pana. Ale to akurat jest turbo słabe” – to wpis jednego z mniej entuzjastycznie nastawionych do „żartu” aktora internauty. „Nie wypada żartować z wirusa, który zabija”; „Jest powód do żartów pokaż swój pomysł tym chorym na promie”...; „Panie Czarku proszę niech Pan z tym wystąpi przed rodzinami zmarłych”; „Bardzo śmieszny ten wirus. Cieszę się że umie się pan śmiać, gdy ludzie na niego umierają. Brawo panie Czarku!” – dodawali inni.

Czytaj także:

Zawodniczka UFC pozowała nago z mężem. Zdjęcia pokazała w sieci