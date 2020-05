Joanna Kulig śpiewa w nowym serialu Netlfiksa. Aktorka pokazała nietypowe nagranie

„Eddy” pojawi się na Netfliksie 8 maja, a twórcy co jakiś czas promują serial publikując nowe materiały. Kilka dni temu w serwisie YouTube pojawiło się nagranie z udziałem Joanny Kulig, która śpiewała piosenkę „Kiss me in the morning”. Utwór opublikowano z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu, a zgodnie z zamiarem administratorów Netfliksa, krótki materiał miał stanowić „mały przedsmak głosu Joanny Kulig i muzyki, która będzie na nas czekać wraz z premierą” produkcji.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ w poniedziałek 4 maja Kulig podzieliła się na Instagramie inną wersją „Kiss me in the morning”. Ta powstała nie w studio nagrań, a w domu aktorki, o czym świadczy dopisek, że jest to "wersja kwarantannowa". Filmik już na trzy godziny po premierze miał ponad 20 tys. polubień, a oprócz Kulig w jego nagraniu wzięli udział członkowie zespołu tworzącego muzykę do serialu.

O czym jest serial „Eddy”?

„Eddy” to dramat muzyczny osadzony w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego Paryża. Jego akcja toczyć się będzie wokół jednego z paryskich klubów. To opowieść o jego właścicielu, członkach grającego tam na stałe zespołu i otaczającym ich, tętniącym życiem mieście. Kręcony w Paryżu ośmioodcinkowy serial produkcji Endeavor Content będzie dostępny wyłącznie na Netfliksie.

Andre Holland wcieli się w Elliota Udo, niegdyś cenionego pianistę jazzowego, Joanna Kulig zagra piosenkarkę Maję, która jest z nim w burzliwym związku. Tahara Rahima zobaczymy w roli wspólnika Farida, a jego żonę Amirę zagra Leila Bekhti. W serialu zobaczymy też: Melissę George, Adila Dehbi'ego, Benjamina Biolay'a, Tchéky'ego Karyo oraz debiutującego na ekranie rapera Sopico.

