„Z kamerą u Kardashianów” trafi na Netfliksa. Poczekamy krócej niż miesiąc

Od 2007 roku, kiedy po raz pierwszy wyemitowano odcinek reality show, życie rodzinne Kim, Khloe i Kourtney pokazano w aż 256 odcinkach. Do teraz ukazują się zresztą kolejne odsłony programu. Netflix nie ujawnił, czy na jego serwerach pojawi się także najnowszy sezon, ani nawet ile w ogóle odcinków zamierza udostępnić widzom. Wstępną odpowiedź na te pytania poznamy najpóźniej 1 czerwca, kiedy polscy widzowie będą mogli zobaczyć 1 odcinek.

Rodzina Kardashian

38-letnia Kim Kardashian jest żoną amerykańskiego rapera Kenye Westa z którym ma czwórkę dzieci: córkę North, syna Sainta, córkę Chicago i syna Psalma. Kim początkowo zajmowała się modelingiem oraz grała epizodyczne role w produkcjach telewizyjnych. Była też współwłaścicielką butiku D-A-S-H z siostrami Kourtney i Khloe. Obecnie posiada niezwykle popularną linię kosmetyków KKW BEAUTY. „Forbes” w 2012 roku umieścił ją na 7. miejscu listy najbardziej wpływowych postaci show-biznesu. Jej roczny zarobek oszacowano wówczas na 18 mln dolarów.

Reality show „Z kamerą u Kardashianów” (ang. „Keeping Up With The Kardashians”) tworzone jest od 2007 roku. Obecnie nagrywany jest już 18 sezon programu, a rodzina, o której opowiada, znacząco się wzbogaciła. Dla przykładu, jedna z najmłodszych córek Kris Jenner Kylie, została w 2019 roku ogłoszona najmłodszą miliarderką świata.

W związku z tym, że Amerykanie oglądają Kardashianów od 13 lat na ekranach swoich telewizorów, a w ostatnim czasie też używają ich kosmetyków czy kupują ubrania przez nich projektowane, zaobserwowano w tym czasie bardzo dużą transformację poszczególnych członków rodziny. Na Instagramie istnieje specjalny profil, który gromadzi zdjęcia członków rodzin Kardashian/Jenner sprzed lat. Trzeba przyznać, że niektórych członków rodziny trudno rozpoznać. Zdjęcie sprzed lat dodane przez Kim Kardashian, a także fotografie innych członków znanej rodziny, możecie obejrzeć w naszej galerii.

„Z kamerą u Kardashianów”

Na początku reality show opowiadało o rodzinie Roberta Kardashiana, znanego amerykańskiego prawnika, który w 2003 roku zmarł na raka przełyku. Pokazane było życie Kris Jenner (była żona Roberta Kardashiana) oraz jej drugiego męża Bruce'a Jennera (onecnie Caitlyn Jenner - wiosną 2015 r. przeszła operację zmiany płci, już po rozwodzie z Kris Jenner), a także dzieci Kris z małżeństwa z pierwszym mężem: Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian oraz Roba Kardashiana. Od początku widzowie oglądać mogli także w programie wspólne dzieci Bruce'a oraz Kris: Kendall i Kylie Jenner. Cała rodzina Jenner/Kardashian, mieszkała wówczas w jednym domu.

W związku z jego dużą popularnością programu nakręcono do tej pory jego 16 sezonów. Obecnie opowiada on o losach poszczególnych dzieci, które już dawno nie mieszkają ze swoimi rodzicami, a część z nich założyła własne rodziny. W reality show pojawia się także czasami wątek Caitlyn Jenner, która w 2015 roku wzięła rozwód z Kris Jenner. W tym samym roku także zmieniła płeć. Jako Bruce Jenner, lekkoatleta, zdobył złoty medal w dziesięcioboju podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku.

Pierwszym mężem 63-letniej Kris Jenner był Robert Kardashian, któremu rozpoznawalność w Stanach Zjednoczonych przyniosła sprawa jego przyjaciela O.J. Simpsona, w której objął on funkcję jego adwokata. Para rozwiodła się w kwietniu 1991 roku i wówczas Kris wyszła za mąż za Bruce'a Jennera (obecnie Caitlyn). Wspólnie jednak mieli czwórkę dzieci: Kourtney (obecnie 40-letnią), Kim (38 lat), Khloé Kardashian (34 lata) i Roba (32 lata). Kylie Jenner (21 lat) oraz Kendall Jenner (23 lata) są córkami Kris Jenner ze związku z Brucem Jennerem.

