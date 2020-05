Nairobi z „Domu z papieru” przygotowała specjalne nagranie dla polskich widzów

„Dom z papieru” bije rekordy popularności na całym świecie. Serial zdobył uznanie także polskich widzów. Jedną z najbardziej lubianych przez fanów bohaterką produkcji jest Nairobi, którą zagrała Alba Flores, a właściwie Alba González Villa, bo tak brzmi jej pełne nazwisko. Aktorka pochodzi z rodziny hiszpańskich Romów. Jej rodzicami są muzyk Antonio Flores i producentka teatralna Ana Villa. Zagrała m.in. w „Uwięzionych” oraz „Krawcowej z Madrytu”, jednak to właśnie rola Nairobi przyniosła jej ogromną popularność.

Uwaga spoiler! Wielu fanów produkcji Netfliksa nie było zadowolonych z tego, jak potoczyły się losy Nairobi w czwartym sezonie. Członkini La Bandy została zakładniczką Gandii, szefa ochrony Banku Hiszpanii, który nie miał żadnej litości i ją zastrzelił. Teraz polski oddział Netfliksa przygotował specjalną niespodziankę dla polskich fanów. W mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie od Alby Flores, czyli serialowej Nairobi. „Buziaki Polska!” – rozpoczyna się nagranie w języku polskim. Po angielsku gwiazda kontynuuje: dziękuję, że byliście taką cierpliwą częścią La Bandy. Na koniec znów po polsku dziękuje fanom serialu z naszego kraju.

„Dom z papieru” – fabuła

Serial opowiada o grupie ośmiorga osób o różnych umiejętnościach, których rekrutuje tajemniczy człowiek ukrywający się pod pseudonimem Profesor. Celem jest dokonanie skoku stulecia – napadu na hiszpańską mennicę. Plan Profesora był genialny – chodziło nie o to, by ukraść gotowe pieniądze, ale by je nowiutkie i bez znanych policji oznaczeń, wydrukować.Hasłem reklamowym dwóch pierwszych części było „Pierwszy miliard trzeba sobie wydrukować”, motto trzeciej brzmiało „Tym razem nie chodzi o pieniądze, tym razem chodzi o rodzinę”. W trzeciej odsłonie serii bohaterowie powrócili po tym, jak jeden z nich znalazł się w niebezpieczeństwie. Ponownie dokonali napadu, jednak tym razem celem stał się Narodowy Bank Hiszpanii.

„Dom z papieru” – obsada

W serialu Netfliksa grają m.in.: Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte (Profesor), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Roberto Garcia Ruiz (Oslo), Itziar Ituño (Lizbona), Esther Acebo (Mónica Gaztambide), Enrique Arce (Arturo Román).