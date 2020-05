Taika Waititi wyreżyseruje nowy film z cyklu „Gwiezdne Wojny”. Co wiemy o produkcji?

Informacja ta została ogłoszona 4 maja, czyli w Dzień Gwiezdnych Wojen – nieoficjalne święto fanów „Star Wars” na całym świecie. Sam Taika Waititi potwierdził tę kwestię na swoim Instagramie pisząc: „Więc to jednak nie były plotki!” .

Na razie oczywiście o samym filmie wiemy niewiele. Fani jednak przyjęli tę wiadomość całkiem dobrze – zwracają uwagę na to, że Waititi jest reżyserem jednego z lepiej przyjętych filmów o Avengersach „Thor: Tagnarok” . Współautorką scenariusza do nowej produkcji jest Krysty Wilson-Cairns, która z kolei była nominowana do Oscara w 2020 roku za „1917” .

„Gwiezdne wojny” to amerykańska franczyza filmowa z gatunku space opera. Jest oparta na trylogii filmów stworzonej przez George'a Lucasa. Pierwszy film z serii miał swoją premierę w 1977 roku ( „Star Wars” , któremu później dodano podtytuł: Część IV – Nowa nadzieja), a ostatni dotychczas to „Skywalker. Odrodzenie” z 2019 roku.

Czytaj także:

