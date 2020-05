Bracia Russo zdradzili, jak będzie wyglądał nowy „Hercules”. „Jesteśmy fanatykami”

– Zarówno my, jak i nasze dzieci, jesteśmy fanatykami „Herculesa” – powiedział Antony Russo. – Usłyszeliśmy, że Disney jest zainteresowany jego remakiem i jesteśmy zakochani w oryginale. Uzasadniliśmy, dlaczego chcielibyśmy produkować ten film i oto jesteśmy – wyjaśnił.

Bracia podkreślili, żesą na tak wczesnym etapie produkcji filmu, że nie wiedzą jeszcze, czy będzie to musical. – Nie możemy nic o tym powiedzieć. Muzyka z pewnością jednak będzie częścią projektu – powiedział Anthony Russo. Ze słów braci wynika jednak, że nie zamierzają wyprodukować filmu w konwencji 1:1 spójnej z bajką, jak to jest w przypadku nowych „Króla Lwa” , „Pięknej i Bestii” czy „Aladyna” .

– Myślę, że zawsze powinno się przynosić do stołu coś nowego, ponieważ z naszej perspektywy – osób opowiadających historię – nie jest to pociągające, aby stworzyć dosłowne odwzorowanie. Nie robiliśmy tego też z filmami Marvela. Jeżeli chcesz przeczytać tę historię, sięgniesz do komiksu. My podamy wam nieco inną wersję. Myślę, że zrobimy coś w stylu oryginału i zainspirujemy się nim, ale wprowadzimy też coś nowego – mówił Anthony Russo.

