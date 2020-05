Martwy ptak z piórami na talerzu. Uczestniczka programu „MasterChef” zszokowała jurorów

Program, w którym kucharze walczą o tytuł „MasterChefa” podbił serca widzów, którzy z utęsknieniem czekają na kolejne odcinki show. Trzeba przyznać, że cieszy się popularnością w wielu krajach na świecie. Saray Carrillo była uczestniczką hiszpańskiej edycji kulinarnego show. W programie wyznała, że ma duże obawy związane z przyrządzaniem ptactwa. Gdy dowiedziała się więc, że kolejną konkurencją będzie przyrządzenie kuropatwy, kobieta postanowiła przygotować dla jurorów niespodziankę, której z pewnością długo nie zapomną.

Gdy upłynął czas wyznaczony na przygotowanie potrawy, uczestnicy zaczęli prezentować swoje kulinarne dzieła, które były poddawane ocenie jurorów. Do ich stanowiska z delikatnym uśmiechem na twarzy podeszła między innymi Saray Carrillo. Jak relacjonuje Metro, na talerzu, który kobieta zaprezentowała jurorom – leżała martwa kuropatwa z piórami, której kucharka nie przygotowała do zjedzenia. Na zwierzęciu ułożyła pomidory. Jeden z jurorów powiedział, że „do czegoś takiego jeszcze nigdy nie doszło w MasterChefie”. Gdy Saray została wyeliminowana z programu, nie wykazywała żalu. Co więcej, przekazała, że zadanie było wymierzone przeciwko niej.

