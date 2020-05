Różne oblicza serialowej Tokio. Gwiazda „Domu z papieru” spełnia się jako modelka

Tokio jest jedną z kluczowych postaci w „Domie z papieru”. To nie tylko narratorka, ale również bohaterka przejmująca stery dowodzenia w najbardziej kryzysowych sytuacjach. Tokio wzbudza skrajne emocje, a wśród widzów serialu nie brakuje osób, które nie przepadają za członkinią gangu graną przez Úrsulę Corberó. Nie zmienia to faktu, że aktorka dzięki produkcji Netlfiksa zyskała sławę, co ma także odzwierciedlenie w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 19 mln użytkowników.

Niespełna 31-letnia aktorka pojawiła się w filmach takich jak „Paranormal Xperience 3D”, „Perdiendo el norte”, „Zabłąkani” czy „Drzewo krwi”. Widzowie kojarzą ją również za sprawą roli Ruth w serialu „Física o Química”, a jej wpisy w mediach społecznościowych świadczą również o tym, że Corberó dobrze odnajduje się w roli modelki. Hiszpańska gwiazda często publikuje fotografie z oznaczeniem różnych marek, bierze udział również w sesjach zdjęciowych.

„Dom z papieru” – fabuła

Serial opowiada o grupie ośmiorga osób o różnych umiejętnościach, których rekrutuje tajemniczy człowiek ukrywający się pod pseudonimem Profesor. Celem jest dokonanie skoku stulecia – napadu na hiszpańską mennicę. Plan Profesora był genialny – chodziło nie o to, by ukraść gotowe pieniądze, ale by je nowiutkie i bez znanych policji oznaczeń, wydrukować.Hasłem reklamowym dwóch pierwszych części było „Pierwszy miliard trzeba sobie wydrukować”, motto trzeciej brzmiało „Tym razem nie chodzi o pieniądze, tym razem chodzi o rodzinę”. W trzeciej odsłonie serii bohaterowie powrócili po tym, jak jeden z nich znalazł się w niebezpieczeństwie. Ponownie dokonali napadu, jednak tym razem celem stał się Narodowy Bank Hiszpanii.

„Dom z papieru” – obsada

W serialu Netfliksa grają m.in.: Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte (Profesor), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Roberto Garcia Ruiz (Oslo), Itziar Ituño (Lizbona), Esther Acebo (Mónica Gaztambide), Enrique Arce (Arturo Román).

