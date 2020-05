Korwin Piotrowska krytykuje celebrytów mówiących o koronawirusie. „Jak oni pier**lą”

Ivan Komarenko przekonywał, że epidemia koronawirusa została zaplanowana przez firmy farmaceutyczne, w tym Światową Organizację Zdrowia, a Violetta Kołakowska całego zła upatrywała się w postaci Billa Gatesa, który chce zabijać Polaków za pomocą szczepionki. Przeciwko szczepieniom na koronawirusa opowiedziała się również Edyta Górniak, mówiąc o celowym zastraszaniu ludzi. Kontrowersyjne przemyślenia celebrytów skomentowała Karolina Korwin Piotrowska, która nie szczędziła przy tym ostrych słów.

Dziennikarka udostępniła na Instagramie fragment posta, w którym wspomniano o wypowiedziach Komarenko oraz wywiadzie udzielonym przez Górniak. „To straszne. Doprowadziliśmy do tego, ze w sprawach tak ważnych, jak życie i zdrowie, »wyroczniami«, osobami, które pyta się na poważnie o zdanie, są piosenkarki, kucharki, celebryci, aktorki” – napisała. Zdaniem Korwin Piotrowskiej jest to dowód na to, że „żyjemy w czasach triumfu głupoty nad rozumem” . Korwin Piotrowska zażartowała również, że któraś ze stacji telewizyjnych powinna zrealizować program o przemyśleniach naszych rodzimych gwiazd. „Mam tytuł: »Jak oni pier**lą«. Prowadzić powinni na zmianę Ibisz z Chajzerem. Będzie hit” – podsumowała.

Edyta Górniak o szczepionkach

Przypomnijmy, wspomniana przez Korwin-Piotrowską Edyta Górniak była gościem Marcina Roli w telewizji wrealu24.pl, a wywiad z gwiazdą pojawił się w serwisie YouTube. Piosenkarka podczas rozmowy przyznała, że epidemia koronawirusa wybuchła wówczas, gdy ona przebywała w Stanach Zjednoczonych. – Nie spodziewałam się, że to wszystko tak szybko sparaliżuje trzeźwość umysłu ludzi. Przyleciałam do Polski ostatnim samolotem – powiedziała Górniak.

Artystka oceniła, że „strach rozprzestrzenia się szybciej niż jakikolwiek wirus”. – On paraliżuje świadomość i rozsądek. Teraz należy promować zdrowie, czego się nie robi. Mam wrażenie, że zabroniono nam żyć zdrowo – dodała. Zdradziła również, że od 30 lat jej życie „wyglądało tak samo” i opierało się na realizowaniu różnych projektów, prób muzycznych, występów czy spotkań z fanami. – Nieprzespane noce, jedzenie w busie. Dla mnie zatrzymanie się w domu jest dobre. Mam dużo radości, że mogę patrzeć na ten sam widok przez kilkanaście dni – podkreśliła.

Zdaniem piosenkarki wybuch epidemii koronawirusa nie jest przypadkiem. – Zdecydowanie ktoś za tym stoi. Globaliści. Nie chciałabym powiedzieć wszystkiego, co myślę, bo mogłabym pogrążyć ludzi w jeszcze większym smutku. Ludzie świadomi są zagrożeniem dla liderów światowych. Lepiej mieć masę ludzi, którzy wykonają polecenia. Takim ludziom łatwiej jest dyktować warunki życia – stwierdziła. Według Górniak „zastraszanie ludzi” ma swój określony cel, a według niej chodzi o przymusowe szczepienia. – Dopóki żyję nie dam się zaszczepić. Wolę odejść z tego świata, niż pozwolić komukolwiek cokolwiek wstrzyknąć w mój organizm – dodała.

