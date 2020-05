Piorun i Dario w hot 16 challenge. Prawdziwa gratka dla fanów „Ślepnąc od świateł”

Każdy, kto oglądał serialową ekranizację książki „Ślepnąc od świateł” dobrze wie, czego się spodziewać. Pozostałych ostrzegamy przed wyjątkowo wulgarnym językiem i odsyłamy do produkcji HBO. Bez znajomości tego tytułu trudno będzie docenić powrót Jana Frycza w teledysku nagranym na potrzeby akcji #Hot16Challenge2. Nie znając serialu nie będziecie też raczej wiedzieć, kim jest Piorun i dlaczego nie słyszeliście o nim wcześniej.

A skoro już przy tym serialu jesteśmy:

„Ślepnąc od świateł”

Ekranizacja powieści Jakuba Żulczyka o tym samym tytule to historia warszawskiego dilera, Kuby. Tajemniczy bohater, o którym nikt za wiele nie wie, współpracuje z lokalnymi gangsterami, a jego klientami są m.in. celebryci, gwiazdy hip-hopu i politycy. Kuba postanawia jednak zmienić coś w swoim życiu i kupuje bilety na lot do Argentyny. Przed jego wyjazdem z więzienia wychodzi doświadczony gangster. Wtedy sytuacja się skomplikuje, a losy dilera i byłego więźnia przetną się, co doprowadzi Kubę do konfrontacji z jego własną przeszłością.

Kto gra w „Ślepnąc od świateł”?

Reżyser Krzysztof Skonieczny zaprosił do współpracy plejadę polskich gwiazd. Na ekranie zobaczymy m.in. Jana Frycza, Roberta Więckiewicza, Janusza Chabiora, Cezarego Pazurę, Eryka Lubosa, Ilonę Ostrowską oraz Martę Malikowską. Co ciekawe, w rolę Kuby wcieli się debiutujący Kamil Nożyński. Nie jest to jednak postać nowa w polskim show biznesie. Nożyński jest raperem, który od 10 lat występował pod pseudonimem Saful w grupie Dixon37.

