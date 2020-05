Nowy projekt Runmageddonu. Powstają kina samochodowe!

– Przeszkody są po to by je pokonywać, a do tego mogą jeszcze inspirować do realizacji nowych projektów – mówi Jaro Bieniecki, założyciel i pomysłodawca najpopularniejszego w Polsce cyklu biegów z przeszkodami Runmageddon. – Nie możemy póki co organizować eventów, na które czeka tysiące Polaków, ale możemy zaprosić ich do udziału w nowej, emocjonującej rozrywce – tłumaczy stosowność nowej inicjatywy. -Nasz „Multipleks na kółkach „ to najlepsze filmy na wielkich ekranach, w sześciu polskich miastach i możliwość oglądania ich prosto z wygodnych, samochodowych foteli – opowiada Bieniecki.

Samochodowe kino by Runmageddon to projekt stworzony na miarę obecnej sytuacji epidemicznej. – Tworząc „Kino z charakterem „, chcemy zapewnić nowe wrażenia, ale w bezpieczny sposób, przy zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych. Jesteśmy w kontakcie z organizacjami, które pomagają nam w tym przedsięwzięciu. Dopracowujemy je szczegółowo, by wkrótce zaprosić Polaków na nasze ekscytujące, filmowe seanse – zapewnia Bieniecki.

Organizatorzy proszą o zapisywanie się do wydarzenia na Facebooku. Później ustalone zostanie, w jakich miastach kolejno organizować seanse.

