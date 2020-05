Grimes pokazała nagranie z dzieckiem i mężem. Tak wygląda X Æ A-1 Musk

Kanadyjska wokalistka Grimes i jej popularny mąż Elon Musk nie mogą nacieszyć się nowym członkiem rodziny. Dzielą się więc z internautami przeróżnymi materiałami na jego temat. Najnowszym jest krótkie nagranie pokazujące szefa Tesli, przytulającego synka do klatki piersiowej. Na krótkim filmie zamieszczonym na Instagramie piosenkarki widzimy jedynie, jak tata poklepuje małego X Æ A-1 po plecach. To jednak wystarczyło, by fani ekscentrycznej pary oszaleli na punkcie wideo.

Tym, którzy jeszcze nie znają wyjaśnienia, tłumaczymy znaczenie wyjątkowego imienia dziecka. Jak pisała na Twitterze 32-letnia Claire „Grimes” Boucher, „X” oznacza niewiadomą, znaną z matematyki; Æ - po elficku wymawiane jak „AI”, oznacza sztuczną inteligencję i/lub miłość; „A-12” to z kolei poprzednik SR-17, ulubionego nieuzbrojonego statku powietrznego pary; samo „A” ma także symbolizować piosenkę „Archangel”, uwielbianą przez Grimes.

Czytaj także:

Musk i Grimes doczekali się potomstwa. Miliarder pokazał zdjęcie z synem