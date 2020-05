Jesteś fanem „Harry'ego Pottera”? Mamy dla ciebie quiz wiedzy!

Pierwszy film z serii „Harry Potter” zawitał na ekrany kin w listopadzie 2001 roku, czyli prawie 19 lat temu. Do tej pory jednak seria ma swoich uznanych fanów i z roku na rok zyskuje nowych. Od dziś w serwisie Netflix oglądać możemy wszystkie części filmu. Tymczasem my zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy o przygodach czarodzieja w quizie.