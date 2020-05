Wiśniewski opublikował niepokojący film z udziałem syna. „Nie bij, tato”

Na instagramowym profilu Michała Wiśniewskiego pojawiło się zaskakujące nagranie. Widać na nim Xaviera Wiśniewskiego, który trzyma się za policzek i zapłakany prosi tatę, aby przestał go bić. Na jego twarzy widać wyraźne zranienia. Filmik wywołał mnóstwo kontrowersji wśród fanów artysty, którzy zastanawiali się, dlaczego taki post pojawił się w mediach społecznościowych.

Zdaniem lidera Ich Troje, izolacja spowodowana pandemią COVID-19 w wielu domach może generować nieporozumienia, a nawet przemoc. – Miałem na myśli to, co się dzieje, gdy ludzie są teraz w zamknięciu. Kiedyś była akcja "Tato, nie pij", teraz jest akcja "Tato, nie bij". Muszę przyznać, że na naszym nagraniu Xavier w zdolnościach aktorskich był nawet lepszy ode mnie – przyznał wokalista Ich Troje w rozmowie z portalem Plejada. – Mam nadzieję, że tym nagraniem jesteśmy w stanie wzbudzić dyskusję na temat przemocy. Przemoc nie jest rozwiązaniem problemów. A ten temat, niestety, powraca jak bumerang w naszym społeczeństwie – dodał.

Jednocześnie muzyk podkreślił, że stara się dużo rozmawiać ze swoimi dziećmi. – Problem leży wśród jego rówieśników i nawet młodszych dzieci, od 13. roku życia. Oni rozwijają się dużo wcześniej, rodzicom trudno jest to zaakceptować. Niestety, nie znajdują czasu dla młodego człowieka, na rozmowy z nim na różne tematy, bo niektórym rodzicom wydaje się, że dziecko nie ma nic do powiedzenia. Nic bardziej mylnego. Wiadomo, że dorośli ustalają pewne reguły, ale musimy być uważni na to, co robią i co myślą nasze dzieci – tłumaczył Wiśniewski.

