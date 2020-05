16 filmowców, 14 historii. Polscy twórcy przygotowują dla HBO antologię o izolacji

Zaproszeni do projektu przez HBO Europe twórcy pracują nad swoimi filmami już od trzech tygodni, próbując na gorąco uchwycić wyjątkowość momentu, w jakim znalazła się ludzkość. W efekcie powstanie antologia 14 filmów, stworzonych w ramach artystycznego manifestu. Filmy muszą dziać się tu i teraz, w czasie pandemii. Nie mogą trwać dłużej niż 10 minut. Wszystkie muszą uwzględniać wprowadzone na czas pandemii restrykcje. Artyści muszą przygotować filmy samodzielnie w czasie 4 tygodni, mając pełną dowolność w kwestii formy i gatunku.

Próba zapisu „tu i teraz”

- Dla każdego z nas sytuacja wywołana przez epidemię koronawirusa jest jak wezwanie do tablicy. Nie wiemy, jak odpowiedzieć na to czego doświadczamy, nie potrafimy tego ocenić inaczej, niż przez pryzmat chwilowych emocji, które zmieniają się w trakcie. Żeby dokonać ewaluacji, wyciągnąć wnioski na pewno potrzeba czasu i dystansu, tym niemniej zapis tego stanu, zapis obecności w nim, prawdziwej, mocnej, wyrazistej, wydaje się wyjątkowo cenny. Dlatego poprosiliśmy o próbę takiego zapisu „tu i teraz" wspaniałych, twórczych ludzi, wychodząc z założenia, że to artyści konstytuują w zbiorowej pamięci obrazy wydarzeń i dzięki nim i ich świadectwom po czasie my - odbiorcy, możemy się do odnieść, skonfrontować własne wspomnienia i przeżycia – wyjaśnia Iza Łopuch, szefowa produkcji HBO Polska. – Kiedy ludzkość tkwi w zamknięciu, sztuka nie zna granic i ograniczeń. 'W domu' jest w założeniu projektem tworzonym w artystycznej wolności, twórczym opisem sytuacji ograniczenia swobody jednostek. Mam nadzieję, że będzie też stymulującą, poruszającą opowieścią o zmaganiu się człowieka ze stanem tranzycji, przejścia od świata, którego struktury znaliśmy, do świata, w którym będziemy musieli je zweryfikować - dodaje.

Anthony Root, EVP Programming and Production w HBO Europe, wyjaśnia z kolei, że „bardziej niż kiedykolwiek telewizja i film łączą ludzi” . - Każdy z powstałych w ramach projektu filmów opowie mocną, osobistą historię opartą na wspólnym doświadczeniu. Jestem dumny, że możemy razem tworzyć ten projekt, łącząc twórców w tych pełnych wyzwań czasach i zapewniając przestrzeń, w której mogą zarówno inspirować widzów, jak również zapewnić im rozrywkę, zanim zostanie wznowiona inna działalność produkcyjna, co nastąpi, gdy to będzie już bezpieczne – mówi.

Premiera i twórcy

Polska jest drugim po Hiszpanii krajem, w którym HBO Europe zaprosiło twórców do wspólnej pracy nad antologią filmowych historii poświęconych czasom pandemii.

W polskim projekcie HBO Europe udział biorą: Jacek Borcuch, Andrzej Dragan, Krzysztof Garbaczewski, Renata Gąsiorowska, Magnus von Horn, Paweł Łoziński, Jan P. Matuszyński, Tomek Popakul, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Skonieczny, Małgorzata Szumowska / Michał Englert, Mariusz Treliński, Anna Zamecka / Sung Rae Cho i Xawery Żuławski.

Efekty pracy twórców będzie można obejrzeć już za kilka tygodni w HBO i HBO GO w Polsce, a także w innych krajach europejskich, w których dostępne jest HBO.

QUIZ:

Quiz wiedzy o bohaterach kultowych seriali. Nazwij postać ze zdjęcia!