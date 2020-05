Po 9 latach przerwy wraca program „MTV Cribs”. Będzie dostępny za darmo w internecie

„MTV Cribs” zaprasza widzów do domów najbardziej pożądanych gwiazd show biznesu. To jeden z najpopularniejszych formatów w historii kanału, który ostatnio emitowany był 9 lat temu. – Postanowiliśmy zrealizować kolejną edycję programu dostosowaną do panujących obecnie zaleceń społecznej izolacji. Nowe okoliczności uwzględniliśmy również w modelu emisyjnym – program będzie emitowany online, na kanale MTV na YouTube – wyjaśnia w rozmowie z portalem WirtualneMedia.pl Daniel Reszka, VP, Comedy & Entertainment, Youth & Music Brands ViacomCBS Networks CEE.

Prowadząca Nina Cieślińska będzie łączyła się za pomocą komunikatora internetowego z bohaterami, którzy opowiedzą o tym, jak wygląda ich życie w czasach pandemii koronawirusa. W pierwszym odcinku pojawi się modelka Sandra Kubicka.

Program dostępny będzie za darmo na kanale MTV Polska w serwisie YouTube. Premierowe odcinki nadawane będą we wtorki i czwartki, zaczynając od 19 maja.

