Rozenek-Majdan: Po wejściu na Instagram Radosława się wk***. Zdradziła też, ile przytyła w ciąży

„Wiem, że już to przerabialiśmy, ale gdy śpią moje dwa, kochane Grubaski, nie mogłem sobie odmówić” – napisał Radosław Majdan na Instagramie. Były piłkarz do postu dołączył kilka zdjęć, na których widać śpiącą Małgorzatę Rozenek-Majdan. „Radziu, k***! Do tej pory nie chciałam się mścić, ale to się zmieni” – skomentowała prezenterka.

Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła odnieść się do wpisu męża również na swoim profilu w mediach społecznościowych. Opublikowała kilka zdjęć, na których eksponuje ciążowy brzuch. „Podjadła, pospała, prawie poćwiczyła, a po wejściu na Instagram Radosława Majdana się wk***” – czytamy. Prezenterka do wpisu dołączyła także kilka hasztagów: #grubaskitrzymająsięrazem oraz #zemstabędziesłodka. Pod postem żony byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci komplementowali wygląd gwiazdy telewizji. Jedna z internautek zapytała Rozenek-Majdan, ile przytyła w ciąży. „Ponad 20 kilogramów” – odpisała prezenterka.

