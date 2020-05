Ta rodzina odtwarza kultowe sceny z filmów. Umiesz je rozszyfrować?

36-letnia Steph i o rok starszy Matt wraz z trójką dzieci wpadli na oryginalny pomysł na to, w jaki sposób urozmaicić sobie kolejne dni „społecznej kwarantanny”. Wykorzystują domowe rekwizyty, własne ubrania, farby do twarzy, a co najważniejsze - bogatą wyobraźnię i próbują odtworzyć sceny z ulubionych filmów.

Na początku rodzina Taylorsów fotografie z efektami swoich wielogodzinnych prac wysyłała jedynie członkom rodziny. Z biegiem czasu to właśnie bliscy namówili 5-osobową rodzinę, by swoją działalność rozpoczęła także w sieci. Zadaniem obserwujących ich internautów jest odgadnięcie tytułu danej produkcji. Taylorsi nie trzymają swoich obserwatorów długo w niepewności i co kilka dni publikują odpowiedzi do kolejnych zestawów zagadek.

Trzeba przyznać, że kariera rodziny Taylorsów w sieci dopiero nabiera tempa. Jesteśmy jednak przekonani, że z dnia na dzień grono obserwatorów będzie się powiększać. Obejrzyjcie galerię i sprawdźcie, czy umiecie poprawnie wskazać tytuły konkretnych produkcji.

