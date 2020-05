Elon Musk i Ivanka Trump nawiązali do „Matrixa”. Lilly Wachowski komentuje: „Pie***yć was oboje”

Sceną, do której nawiązał Musk w swoim tweecie z niedzieli 17 maja, był słynny dylemat dwóch pigułek. W przypadku wybrania czerwonej, główny bohater „Matrixa” poznawał trudną do zaakceptowania prawdę o swoim życiu i otaczającym go świecie. Wybranie niebieskiej zapewniało mu jednak utrzymanie dotychczasowej błogiej ignorancji. Szef Tesli zachęcał w mediach społecznościowych do wzięcia tej pierwszej. Godzinę później poparła go córka i doradczyni prezydenta USA, Ivanka Trump.

Lilly Wachowski (przed operacją zmiany płci posługująca się imieniem „Andy”) nie przeszła obok tweetów Muska i Trump obojętnie. Napisała krótko i wulgarnie: „Fuck both of you”, co na język polski można by przetłumaczyć jako „Pie***yć was oboje”. Artystka nie tłumaczyła swojej wiadomości, dołączyła jedynie link do organizacji „Brave Space Alliance”. To stowarzyszenie zlokalizowane w Chicago, które organizuje środki, usługi oraz wsparcie programistyczne dla osób z grupy LGBTQ.

Portal Deadline, który jako jeden z pierwszych podjął się próby interpretacji tweeta Wachowskiej, wskazał na działania Muska i Trump (a raczej administracji rządowej jej ojca), które mogły wywołać gniew Lilly. W przypadku prezesa Tesli pisano o groźbach ze strony miliardera, mówiącego o wznowieniu pracy w swoich kalifornijskich fabrykach mimo trwającej pandemii. Nakaz pozostawania w domu nazwał „faszystowskim”, mówił też o przenosinach siedziby Tesli poza terytorium stanu Kalifornia.

Administracja Trumpa z kolei, czyli między innymi także Ivanka, podjęła kroki zmierzające do przyjęcia prawa zakazującego dyskryminacji osób ze względu na płeć, nie uwzględniając jednak dyskryminacji ze względu na homoseksualizm lub transpłciowość. Wcześniej jeszcze Trump wprowadził zakaz podejmowania służby wojskowej przez osoby otwarcie mówiące o swojej transpłciowości.

