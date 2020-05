Andrzej Bizoń nie żyje. Aktor i Mister Poland miał 44 lata

Informację o śmierci Andrzeja Bizonia przekazał na Facebooku jego przyjaciel, Mariusz Połeć. „W ostatnich dniach do końca zachowywał pokój w sercu i radość płynącą z żywej relacji z Jezusem Chrystusem – Bogiem prawdziwym. Pomimo wielkiego cierpienia, zwłaszcza w ostatnich godzinach (bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, spowodowane chorobą ZZSK), do samego końca zachował wielką wiarę i miłość do Boga, jak i do wszystkich ludzi go otaczających” – napisał Połeć.

Kim był Andrzej Bizoń?

Andrzej Bizoń występował w serialach takich jak „Na Wspólnej” czy „Czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście”, a w 2000 roku zwyciężył w finale wyborów Mister Poland. Przez pół roku pracował jako model w Mediolanie, współpracował także z jedną z agencji w Niemczech. Brał udział w reality show „Dwa światy” emitowanym na antenie Polsatu oraz w programie „SeXtet”.

Przez dziesięć ostatnich lat cierpiał na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, a od siedmiu lat był całkowicie przykuty do łóżka. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy życia stopniowo tracił wzrok, a całkowicie przestał widzieć 13 maja. Jeszcze w marcu informowano o zbiórce na leczenie Bizonia, który z racji pracy w jako aktor i model nie miał odprowadzanych składek na ZUS, przez co nie przysługiwała mu renta.

