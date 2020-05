Koroniewska złamała zakaz u fryzjera. Sprawa wyszła na jaw przez zdjęcia

„Przygotowania do »Domówki u Dowborów« pełną parą!” – napisała Joanna Koroniewska na Instagramie dodając, że jednym z gości specjalnych spotkania organizowanego na zasadzie wideokonferencji będzie Katarzyna Dowbor. „Która, to mam cichą nadzieję, skarci mego męża a swojego syna a ja poczuję dziką satysfakcję” – dodała aktorka. „Będzie się działo! Tęskniliście? Spokojnie, na paznokcie i kosmetyczkę jeszcze się nie załapałam a więc spokojnie, znowu nie będę na tip top” – podsumowała.

Koroniewska dołączyła kilka zdjęć i filmików z wizyty u fryzjerki. Zarówno aktorka, jak i kobieta przygotowująca jej fryzurę, miały założone maseczki. Fryzjerka założyła także – zgodnie z obowiązującymi obecnie obostrzeniami – rękawiczki. Problem w tym, co szybko zauważyli internauci, że celebrytka zrobiła zdjęcia używając telefonu, czego w salonie fryzjerskim robić nie można. Jak tłumaczyła się sama zainteresowana? „Uspokajam wszystkich zainteresowanych martwiących się o złamanie zakazu – to przygotowania do sesji zdjęciowej bez udziału osób trzecich” – napisała.

Zasady obowiązujące w salonach fryzjerskich i kosmetycznych

Zmiany zaczynają się już od samego zaplanowania wizyty. Do salonu nie można już wejść „z ulicy”. Należy umówić się na określoną godzinę – telefonicznie bądź przez internet. Nie można umawiać się osobiście – w salonie. Nie należy też przychodzić wcześniej – poczekalnie w salonach zostały zlikwidowane, a obsługa nie może podawać klientom napojów ani posiłków. Należy więc zapomnieć na pewien czas o czekaniu na swoją kolej przy kawie i ciasteczkach. Inaczej mają wyglądać także same salony i gabinety – znikną z nich ozdoby, sztuczne kwiaty, lampy, świece, zwisające kotary, foldery czy ulotki.

W dniu poprzedzającym wizytę osoba z personelu powinna skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia jego obecności. Możliwe jest również przeprowadzenie krótkiej ankiety w celu ustalenia, czy klient jest zdrowy i poinformowania go o procedurach.

Do salonu należy przyjść w maseczce (tę zdejmujemy tylko na czas wykonania zabiegu, jeśli dotyczy on zasłoniętego obszaru twarzy), trzeba zabrać ze sobą rękawiczki jednorazowe. Jeśli klient przyjdzie bez maseczki ochronnej/rękawiczek jednorazowych, aby usługa mogła się odbyć, salon powinien mu je zapewnić – odpłatnie bądź nie. Przed przyjęciem pracownicy mogą przeprowadzić krótką ankietę i zmierzyć klientowi – za jego zgodą – temperaturę.

