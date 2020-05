Kurski chwali się wynikami oglądalności Koronki do Miłosierdzia Bożego. Skrytykował go ksiądz

„I to już zostanie po stuleciu urodzin świętego Jana Pawła II, codzienna Koronka do Miłosierdzia Bożego spod obrazu w Łagiewnikach. Żywy pomnik pamięci Jana Pawła II przez kult, do którego tak bardzo zachęcał nasz Papież” – napisał Jacek Kurski na Twitterze. W dalszej części postu pochwalił się wynikami oglądalności. „»Debiut« Koronki 18.05 g. 15 w TVP3 – 1,1 mln! TVP3 1. raz w historii liderem pasma. Dziękuję” – dodał doradca zarządu Telewizji Polskiej. Do wpisu Jacka Kurskiego krytycznie odniósł się ksiądz Mateusz Markiewicz. „Bardzo bym prosił, by modlitwy nie sprowadzać do ekstazy nad kolejnym pikiem" – napisał.

Jak przypomina portal Wirtualne Media, na zorganizowanej pod koniec ubiegłego tygodnia konferencji dotyczącej programów z okazji stulecia urodzin Jana Pawła II, Maciej Łopiński – pełniący obowiązki prezesa Telewizji Polskiej, podkreślił, że pomysł transmitowania Koronki do Miłosierdzia Bożego jest inicjatywą Jacka Kurskiego. Krótki materiał na ten temat został wyemitowany w głównym wydaniu „Wiadomości”.

Czytaj także:

Specjalne przesłanie papieża Franciszka do młodzieży z Krakowa. „Trudności są próbą dojrzałości i wiary”