Jennifer Lopez pokazała zdjęcia z siłowni. W tym roku kończy 51 lat

– Jeśli coś nie stanowi dla ciebie wyzwania, to cię nie zmieni — napisała Jennifer Lopez w mediach społecznościowych. Tymi słowami postanowiła zmotywować do działania ponad 121 mln fanów, którzy obserwują ją na Instagramie. Wokalistka do postu dołączyła dwa zdjęcia z siłowni, na których pozuje w krótkim topie i leginsach.

„Jasne światło i najlepsza motywacja”

Post Lopez cieszy się dużym zainteresowaniem. Dotychczas zdobył ponad 2,9 mln reakcji. „Po prostu królowa”, „Wyglądasz olśniewająco, ale to nie nowość. Co tu dużo mówić”, „Co za sylwetka. Pozazdrościć. Tak pozytywnie oczywiście” – komentują internauci. Oprócz komplementowania wyglądu wokalistki i aktorki, użytkownicy mediów społecznościowych dziękowali Jennifer Lopez za kilka słów motywacji. „Przepiękna twarz, wytrenowane ciało i chęć motywowania innych. To wszystko sprawia, że często zaglądam na twój profil”, „Jasne światło i najlepsza motywacja”, „Dziękuję za te słowa. Lecę na trening, chociaż mówiłam sobie, że wykonam go jutro” – komentują internauci.

Czytaj także:

Ta rodzina odtwarza kultowe sceny z filmów. Umiesz je rozszyfrować?