36-letnia Steph i o rok starszy Matt wraz z trójką dzieci wpadli na oryginalny pomysł na to, w jaki sposób urozmaicić sobie kolejne dni „społecznej kwarantanny”. Wykorzystują domowe rekwizyty, własne ubrania, farby do twarzy, a co najważniejsze – bogatą wyobraźnię i próbują odtworzyć sceny z ulubionych filmów. Ich konto @guessthemovie8 na Instagramie obserwuje dotychczas zaledwie kilka tysięcy internautów, ale czujemy, że z dnia na dzień to grono będzie się powiększać. Rozwiążcie przygotowany przez nas quiz i sprawdźcie, czy umiecie poprawnie wskazać tytuły konkretnych produkcji.

QUIZ:

Ta rodzina odtwarza kultowe sceny z filmów. Umiesz je rozszyfrować?Czytaj także:

Wiesz, co oznaczają te słowa? Przy wielu pytaniach możesz mieć wątpliwości