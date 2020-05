To nagranie poruszy fanów „Szkoły dla elity”. Gwiazdy żegnają się ze swoimi postaciami

– Praca z wami była prawdziwą przyjemnością. Dziękuję, dziękuję, dziękuję, dziękuję – mówiła Danna Paola, odtwórczyni roli Lukrecji. – Chcę powiedzieć Carli, że jest wspaniałą postacią i niezwykłą kobietą. Cieszyłabym się, będąc taka jak ona. Kocham ją, kocham – zapewniała z kolei Ester Exposito. Jorge Lopez (Valerio) swojej postaci radził, by robiła dalej to, co robił do tej pory, dzięki czemu odnajdzie w sobie siłę i potencjał, a nawet jeśli upadnie, to odrodzi się jak feniks.

– Jest najlepsza. Życzę jej, by osiągnęła punkt, w którym będzie naprawdę szczęśliwa, robiąc w przyszłości to, czego chce. Żyj swoim życiem Nadia – mówiła Mina El Hammani. – Chciałbym mu powiedzieć, że... ach, nie wiem. Nie chcę się w to zagłębiać, ponieważ nie lubię pożegnań. Nie lubię się wzruszać – przyznał z kolei Alvaro Rico (Polo).

– Dziękujemy wam bardzo za przyjęcie nas, pozwolenie na bycie częścią rodziny, przytulenie – mówiła na koniec serialowa Lucrecia, zwracając się do pozostałych członków obsady. – I za kochanie nas – dodawał Valerio. – Za miłość dla naszych krajów tak wielką, jaką my darzymy wasze – dorzucała ona. – Za to, że mogliśmy czuć się częścią was – dodawał on.

