Woliński zakpił z Kaczyńskiego? „Przyszedł dzień chwały, owieczki wstały”

Celem #hot16challenge jest zbiórka środków na walkę z pandemią koronawirusa. Zasady zabawy są proste: należy nagrać swoje 16 wersów (zdarza się więcej) na dowolny temat i nominować kolejnych twórców. Akcję zapoczątkował Solar. Dołączyły do niej największe gwiazdy rodzimego rapu m.in. Taco Hemingway, Sokół, Paluch, Pezet, Quebo, Tymek.Smolasty, Fisz, Szpaku, Żabson oraz MATA, artyści niezwiązani z rapem m.in. Dawid Podsiadło, Margaret, Krzysztof Zalewski, Rafał Brzozowski, Natalia Szroeder, Kayah, Maryla Rodowicz, Brodka i Norbi, a także działacze i politycy m.in. Andrzej Duda, Władysław Kosiniak-Kamysz, Janusz Korwin-Mikke, prof. Marcin Matczak oraz RPO Adam Bodnar. Do tej pory na koncie zbiórki jest już ponad 2,8 mln zł. Akcję można wesprzeć pod tym linkiem.

Ostatnio do akcji dołączył także projektant Dawid Woliński. Juror programu „Top Model” postanowił wykorzystać w swoim rapie popularny wiersz „Kaczka dziwaczka” Jana Brzechwy. – W grodzie nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała sobie kaczka dziwaczka, lecz zamiast głupia trzymać się rzeczki, wodziła za nos biedne owieczki. Przyszedł dzień chwały, owieczki wstały i wspólnie razem zagłosowały. Kaczka ze**ana leży pod krzaczkiem i już nie patrzy nikt na tę kaczkę – śpiewa projektant. W jego utworze nie zabrakło także nawiązania do słynnego cienia mgły z rapu w wykonaniu Andrzeja Dudy. – Droga owieczko, zbierz się do dzieła, żeby na nogi Polska stanęła. Mgły ostry cień, cień ostry mgły, owce walczyły, zawalcz i ty – podsumowuje Woliński, który nominował do udziału w wyzwaniu Julię Wieniawę, ekipę programu „Top Model”, Joannę Przetakiewicz oraz Martynę Wojciechowską.

Czytaj także:

Kayah nawiązała do prezydenta w Hot16Challenge2. „Hej ty, ostry cieniu mgły”