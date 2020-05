Netflix stworzył wiedźmiński bestiariusz. To jeden z najciekawszych dodatków do serialu

W najnowszym nagraniu opublikowanym w kanałach społecznościowych Netfliksa dostajemy aż 12 minut poświęconych całkowicie potworom z serialu „Wiedźmin”. Nie ma tu jednak żadnego „making of” ani wpadek z planu. Dostajemy zaskakująco ciekawe i pogłębione jak na tego typu rzecz studium poszczególnych stworów. Jakie jest ich pochodzenie i powiązanie z popkulturą? W jakich rejonach świata pojawiały się wzmianki o podobnych stworzeniach? Jak przedstawiano je w dawnych czasach? Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzi szukają autorzy filmiku.

W materiale Netfliksa nie brak oczywiście nawiązań do serialu i wtrącanych co jakiś czas lekkich żartów. Wszystko to sprawia, że przyjmując niezwykłą wiedzę o fantastycznych stworzeniach, cały czas świetnie się bawimy. Nagranie udostępnione jest z polskimi napisami, dlatego rodzimi widzowie i fani książek Andrzeja Sapkowskiego nie powinni mieć większego problemu z połapaniem się w bestiariuszu. Wszystko obrazowane jest też scenami z produkcji Netfliksa, co jeszcze bardziej ułatwia rozpoznanie potworów. Miłego oglądania.

