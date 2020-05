Gwiazda programu TTV przeszła ogromną metamorfozę. Kiedyś ważyła 106 kg

„Googlebox. Przed telewizorem” jest emitowany na antenie TTV od 2014 roku i opiera się na podobnym brytyjskim formacie. Zasady show są bardzo proste. Grupy przyjaciół, pary lub rodziny zasiadają przed telewizorem i komentują fragmenty wybranych programów, filmów i seriali. „Googlebox. Przed telewizorem” cieszy się ogromną popularnością wśród widzów stacji – do tej pory nakręcono już 12 sezonów.

Jedną z barwniejszych bohaterek jest Agnieszka Kotońska z Chodzieży, która występuje w programie ze swoim mężem Arturem i synem Dajanem. Uczestniczka show przeszła kolosalną metamorfozę, gubiąc zbędne kilogramy. Jak sama przyznała, trzy lata temu ważyła 106 kilogramów. – Siedziałam w każdą niedzielę w fotelu, jadłam chipsy, piłam colę i mówiłam do męża, że od poniedziałku zacznę dietę, ale nic z tego nie wychodziło – przyznała w rozmowie z Dzień dobry TVN. W końcu jednak bohaterka „Googleboxa” znalazła motywację do ćwiczeń. – Zaczęłam jeździć na rowerze. Początkowo to było 5 kilometrów dziennie, potem 35. Zmieniłam też dietę, była ona bardzo prosta i zdrowa. Rano kanapka z czarnego chleb, jajko, pół pomidora, drugie śniadanie: małe musli, obiad: ryba gotowana, warzywa na parze, podwieczorek: serek grani, kolacja: omlet. I hektolitry wody – wyjaśniła dodając, że nie czuje się ekspertem w kwestii odżywiania czy dietetyki, jednak jej zdaniem, należy przede wszystkim dużo ćwiczyć i zdrowo się odżywiać.

W sumie Agnieszka Kotońska schudła ponad 30 kilogramów. Na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcia, na których widać, jak bardzo się zmieniła. – Dużo mnie to kosztowało odwagi, żeby pokazać, jak było. Mam nadzieję, że tymi fotkami zmotywuję i dam wielkiego kopa do działania, do walki o taką siebie, którą chcesz być. Dałam te dwa zdjęcia do porównania, żeby zmotywować i pokazać, że jak się chce, to można – podsumowała.

