45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odwołany. Co ze zgłoszonymi produkcjami?

Decyzję o odwołaniu 45. FPFF w Gdyni podjął jednogłośnie Komitet Organizacyjny Festiwalu 20 maja 2020 roku. W komunikacie czytamy, że jednocześnie Komitet zobowiązał Dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Leszka Kopcia do przygotowania w ciągu 30 dni zmian w regulaminie Festiwalu, w tym jego harmonogramu, regulujących kwestie formalno-prawne wynikające z decyzji Komitetu Organizacyjnego.

Zapewniono, że wszyscy członkowie Komitetu jednogłośnie opowiedzieli się za tym, by filmy, które mogłyby się kwalifikować do udziału w Festiwalu w tym roku, mogły być do niego zgłaszane również w roku przyszłym.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych organizowany jest od 1974 roku. Podczas niego prezentowane są polskie filmy fabularne powstałe w ciągu roku od poprzedniego festiwalu. Główną nagrodą festiwalu są Złote Lwy. Od kilku lat obok Konkursu Głównego organizowany jest Konkurs Kina Niezależnego, a także Konkurs Młodego Kina.

QUIZ:

Quiz wiedzy o bohaterach polskich filmów. Nazwij postać ze zdjęcia!Czytaj także:

Jest zwiastun finałowego sezonu „13 powodów”. Czy wszystkie sekrety wreszcie wyjdą na jaw?