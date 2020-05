Wielka powtórka przed finałem serialu „13 powodów”. Sprawdź się w quizie z drugiego sezonu

Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnego sezonu „13 powodów”, a to dobra okazja do powtórzenia sobie fabuły tego serialu. Tym razem przepytamy Was z drugiej odsłony produkcji, a ten quiz pomoże odświeżyć sobie przebieg zdarzeń, które prowadziły bezpośrednio do kolejnego sezonu.

QUIZ:

Quiz wiedzy z 2. sezonu serialu „Trzynaście powodów”. Pamiętasz jego fabułę? W ubiegłym roku obsada i twórcy serialu „13 powodów” po raz ostatni zebrali się przy wspólnym stole, aby przeczytać ostatnie kwestie. Netflix ogłosił, że 4. sezon serialu, który zarówno będzie ostatnim, zobaczymy 5 czerwca. Jak informuje platforma, w 4. sezonie serialu uczniowie ostatniej klasy Liberty High School przygotowują się do ukończenia szkoły. Zanim jednak dojdzie do pożegnania, muszą ukryć sekret i zmierzyć się z przełomowymi wyborami, które mogą mieć wpływ na ich przyszłość i zmienić ją na zawsze.