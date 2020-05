Rutkowski komentuje dokument Latkowskiego. „Ci ludzie nie pasują mi do tego zestawienia”

Film „Nic się nie stało” miał obnażyć pedofilię w środowisku polskich celebrytów. Reżyser przedstawia historię 14-letniej Anaid, która miała zostać zgwałcona i w 2015 roku popełniła samobójstwo. Sprawę wiąże z sopockimi klubami Zatoka Sztuki i Dream Club, gdzie miało dochodzić m.in. do gwałtów, szantażowania i stręczenia nieletnich dziewczyn. Głównymi organizatorami procederu mieli być Krystian W., ps. Krystek i Marcin T. ps. Turek. Pierwszy z nich czeka na wyrok, ciąży na nim kilkadziesiąt zarzutów. W trakcie dokumentu pokazywane są zdjęcia polskich celebrytów, sportowców i aktorów, m.in. Jarosława Bieniuka, Borysa Szyca, Natalii Siwiec czy Kuby Wojewódzkiego, którzy mieli bywać we wspomnianych wyżej klubach. Film wywołał mnóstwo kontrowersji. Produkcję komentowali politycy i artyści, a w mediach społecznościowych pojawiło się tysiące komentarzy. Część osób pokazanych w filmie m.in. Kuba Wojewódzki, Krzysztof Skiba czy Renata Kaczoruk zapowiedziało pozwy przeciwko Sylwestrowi Latkowskiemu oraz TVP.

„Jestem bardzo ostrożny co do pełnych ocen”

Dokument skomentował również Krzysztof Rutkowski, który od lat zna Sylwestra Latkowskiego. – Dobrze, że powstał taki film, tylko żeby nie powstała jakaś pomyłka, która obrzuci kogoś błotem. Jeżeli Sylwek ma stuprocentowe dowody, to brawo, pogratuluję mu. Jeśli jednak osoby, które zostały podane z nazwisk, są omyłkowo podane – jak to stało się ze mną 14 lat temu – Sylwek powiązał mnie z osobami, których ja nigdy nie widziałem na oczy – to nie jest za dobrze. Jestem bardzo ostrożny co do pełnych ocen – powiedział. W opinii Rutkowskiego dużym zdziwieniem jest połączenie z zespołem ludzi, którzy mogą być zamieszani w pedofilię Radosława Majdana czy Kuby Wojewódzkiego. – Ci ludzie nie pasują mi do tego zestawienia – zaznaczył.

