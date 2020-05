Latkowski oskarżał Zanussiego. Reżyser wydał oświadczenie

Przypomnijmy, że w toczącej się na antenie TVP dyskusji po premierze filmu „Nic się nie stało”, Sylwester Latkowski rzucił oskarżenia pod adresem kilku osób ze świata show-biznesu. Jedną z nich był reżyser Krzysztof Zanussi.

– To nie może być tak, jak się udało Krzysztofowi Zanussiemu w 2005 roku, który wybrnął ze sprawy Dworca Centralnego (...) Mija 15 lat od tej sprawy i będzie to samo? – mówił Latkowski w wywiadzie dla TVP. – Wszyscy wiedzą, że ta sprawa dotyczyła jego, że jego nazwisko wypłynęło w śledztwie – mówił Latkowski w kontekście Zanussiego. – Problem w tym, że dwójka chłopców została wywieziona z Warszawy, a jak wrócili, to już nic nie mówili. Jedną z najważniejszych spraw w sprawie pedofilii prowadził... komisariat policyjny. (...) Trafiłem do chłopca, który miał więcej niż 16 lat, z którego skorzystał Krzysztof Zanussi. Chłopiec miał 16 lat, więc to już nie była pedofilia – mówił Latkowski.

Zanussi: To pomówienie

Filmowiec odniósł się do tych rewelacji w oświadczeniu opublikowanym na swoim fanpage'u na Facebooku. „ Informuję, że w związku z fałszywymi oskarżeniami wobec mojej osoby sformułowanymi przez Sylwestra Latkowskiego, po emisji reportażu »Nic się nie stało« na antenie TVP 1 podejmę stosowne kroki prawne mające na celu ochronę moich dóbr osobistych i pociągnięcie do odpowiedzialności Sylwestra Latkowskiego ” – czytamy w oświadczeniu. Krzysztof Zanussi twierdzi też, że przywołanie jego nazwiska w kontekście spraw poruszanych przez Sylwestra Latkowskiego „nie miało żadnych podstaw w stanie faktycznym i stanowiło pomówienie” .

Gwiazdy reagują na film i słowa Latkowskiego

W odpowiedzi na oskarżenia z wywiadu oraz wykorzystanie wizerunku w filmie, wiele gwiazd wydało oświadczenia. Kuba Wojewódzki zapowiedział pozew, Radosław Majdan domaga się sprostowania, a Natalia Siwiec nazwała działania Latkowskiego „sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego i etyką dziennikarską. Oświadczenie wydał także Borys Szyc, do którego na antenie TVP o "powiedzenie prawdy" apelował Latkowski. Aktor pokazał korespondencję, którą przez długi czas wymieniał z dziennikarzem.

