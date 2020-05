Doda skrytykowała Jacka Kurskiego. „To nie są zawody, k***a mać”

„Pojedynek filmów o pedofilii w telewizji linearnej” – rozpoczął swój wpis Jacek Kurski dodając, że „Nic się nie stało” Sylwestra Latkowskiego obejrzało w TVP1 3,5 mln widzów, a 2,6 mln osób śledziło debatę po emisji filmów. Z kolei „Zabawa w chowanego” miała w TVN oglądalność na poziomie 1,9 mln. Prezes TVP nie wspomniał przy tym, że dokument braci Sekielskich może pochwalić się o wiele większą oglądalnością w sieci. W serwisie YouTube „Zabawa w chowanego” ma już ponad 6 mln wyświetleń, o czym w komentarzach na Twitterze przypomnieli internauci.

Wpis Jacka Kurskiego oburzył m.in. Dorotę Rabczewską. Zdaniem artystki tak poważny temat jak pedofilia, nie powinien być pretekstem do tego, by stacje telewizyjne rywalizowały o oglądalność. „Pojedynek? A to nie powinien być przypadkiem wspólny interes dwóch stacji, aby przeciwdziałać pedofilii i w kościele, i w show-biznesie? Wstyd. To nie są zawody, k***a mać” – podkreśliła piosenkarka.

Krytyka ze strony posłanek

Nawet z ludzkich tragedii potrafią zrobić pojedynek i po raz kolejny dostarczyć dowód na upadek mediów tzw. publicznych” – stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska. W ostrych słowach wypowiedziała się również Barbara Nowacka, która napisała o „dramatach dzieci gwałconych przez zboczeńców, cierpieniu, bólu i upokarzaniu przez lata” . „Czasem samobójstwa. Często depresje. A dla Kurskiego »pojedynek filmów o pedofilii«. Obrzydliwy to człowiek. Nic dziwnego że w łaskach PiS” – dodała. Piotr Misiło stwierdził z kolei, że „nawet goebbelsowska propaganda powinna mieć jakieś granice cynizmu” . Katarzyna Lubnauer również odniosła się do wpisu Kurskiego apelując o „ogarnięcie się” . „Każdy z tych filmów pokazywał przede wszystkim tragedię ofiar i niemoc i nieskuteczność Prokuratury Zbigniewa Ziobry” – napisała.

Czytaj także:

Minge o filmie Latkowskiego: Takich Zatok Sztuki jest na świecie mnóstwo