Khloe Kardashian przeszła ogromną metamorfozę. Poddała się kolejnym zabiegom?

Reality show „Z kamerą u Kardashianów” (ang. „Keeping Up With The Kardashians”) tworzone jest od 2007 roku. W tym czasie rodzina Kardashainów zyskała ogromną popularność, a co za tym idzie, znacząco się wzbogaciła. Jedna z najmłodszych córek Kris Jenner - Kylie, została w 2019 roku ogłoszona najmłodszą miliarderką świata. Ogromną rozpoznawalność zyskała także Khloe Kardashian, córka Kris Jenner i adwokata Roberta Kardashiana, któa ma ormiańskie oraz holendersko-szkockie korzenie. Urodzona w 1084 roku siostra Kim i Kourtney jest współwłaścicielką butiku odzieżowego w zachodnim Hollywood, a także w Miami, Nowym Jorku czy Southampton. Instagramowy profil Khloe obserwuje ponad 111 milionów użytkowników Instagrama a media śledzą każdy jej krok.

Nie inaczej było tym razem. Kiedy 35-letnia celebrytka zamieściła zdjęcie, na którym wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej, w sieci zawrzało. Mimo tego, że 35-letnia Khloe słynie z poprawiania urody przez chirurgów plastycznych i modyfikacji swoich fotografii, fani byli zaskoczeni ogromną metamorfozą gwiazdy. Na zdjęciu Khloe ma zupełnie zmienione rysy twarzy, dużo ciemniejsze włosy a jej skóra jest mocno opalona.

Pod zdjęciem, które zostało polubione przez 4 miliony osób, zamieszczono mnóstwo komentarzy. Pojawiają się też spekulacje, czy Khloe Kardashian przesadziła z programem graficznym, czy może poddała się kolejnym zabiegom.

